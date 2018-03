Carolyn Smith, il tumore è tornato tre anni dopo: “l’ha scoperto il mio yorkshire, è pazzesco”

Carolyn Smit, danzatrice, coreografa e personaggio televisivo britannica, presidente della giuria di Ballando con le stelle, racconta la sua nuova lotta contro il cancro. Di certo non le manca la forza, la grinta e la determinazione che ha sempre mostrato, combattendo nuovamente con un mostro che è riaffiorato nella sua vita, dopo essersi già presentato nel 2015. Senza darsi per vinta, ha reso pubblica la notizia al settimanale Gente e attraverso un video pubblicato su Twitter lanciando un messaggio chiaro e conciso a tutte le donne: “Facciamo un mazzo così a quel bastardo che si è deciso di rientrare dentro il mio corpo. No basta, non ha ancora capito chi sono io. Lo caccio fuori, sti c…. un bel sorriso. Yes, bye”.

Un modo per darsi forza e dare forza a tutte le persone che hanno lo stesso problema, cercando di mettere tutta l’energia necessaria per sconfiggere questo male del secolo. A mettetela in guardia, come nel 2015, oltre all’attenta prevenzione, è stato uno dei suoi cagnolini di razza yorkshire. La coreografa racconta che una sera, il cagnolino, ha iniziato a grattarle e ad annusarle la mammella sinistra, dandole un presagio che forse qualcosa non andava.

La Smith, testimonial Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro, spiega perché ha deciso, ancora una volta, di non nascondersi: “Per me ormai è una missione per fare capire che il tumore non deve essere un tabù e bisogna sostenere gli altri, dando loro coraggio e forza“.

La presidentessa della giuria Ballando con le stelle farà la terapia il giorno prima della trasmissione,che va in onda il sabato sera su Rai 1. Nonostante il peso della malattia questa grande donna è tornata in tv e dichiara: “A Ballando, però, non faccio sconti a nessuno, siete avvertiti”. La vedremo quindi come membro della giuria con il sorriso e la grinta che la contraddistingue.