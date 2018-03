La casa anti smog al 100% di Accademia apre le porte al pubblico: incontri con gli esperti dell’arredo green

Dopo il successo di ExpoCasa 2018, il salone di riferimento per l’arredamento, dove Accademia del Mobile è stata protagonista assoluta con un boom di visitatori che si sono recati agli stand dedicati, all’interno dell’Oval Lingotto Fiere di Torino, sbarca, nel fine settimana, a Capurso, (BA) da sabato 17 a domenica 18 marzo , negli spazi espositivi di DE LEONARDIS , che aprirà le porte del suo showroom in Via Valenzano, 70 . L’azienda veronese, che produce mobili 100% ecocompatibili per chi sceglie di vivere in una casa anti smog, per ben due giorni, offrirà al pubblico la possibilità di toccare con mano le collezioni più attuali del momento e trovare la giusta idea con l’aiuto di un team di interior designer che daranno consigli per arredare la zona giorno e la zona notte attraverso le nuove collezioni DAY e NIGHT, caratterizzate da finiture di ispirazione giapponese, con chiari riferimenti alla filosofia zen, da un candido astrattismo che rimanda ai paesaggi dei territori nordici, alle creazioni di Alvar Aalto, fino alla matericità del legno massello intagliato, che ricorda in chiave contemporanea la fisicità delle case e dei borghi italiani. L’iniziativa prevede percorsi guidati all’interno dello showroom per approfondimenti e consigli utili su come abbinare collezioni, finiture e mobili in funzione degli spazi e delle proprie esigenze con soluzioni di qualità ed ecologiche.

Le fondamenta su cui si basa la proposta di arredamento di Accademia sono la sostenibilità e l’utilizzo di materie prime. Il legno è il materiale che meglio risponde all’esigenza di vivere in un ambiente domestico arredato con mobili sani ed ecologici. Il legno massello viene trattato a poro aperto e in modo naturale, è privo di sostanze nocive e contribuisce a incrementare un clima casalingo sano. Il legno naturale assorbe l’umidità e la rilascia lentamente nell’aria, esattamente come fanno le piante. Il legno massello è l’elemento delle nuove collezioni Accademia e proviene esclusivamente da aree a forestazione controllata: un impegno quotidiano e costante da parte dell’azienda nei confronti della natura e dell’ambiente, atto a preservare il patrimonio verde, prezioso e inestimabile, per le generazioni future. Per l’assemblaggio dei componenti d’arredo vengono utilizzati collanti con emissioni nulle, al posto di colle dannose per la salute. Anche le cromie delle collezioni sono realizzate esclusivamente con vernici all’acqua, olii e cere naturali, applicati artigianalmente per completare la finitura dei mobili 100% ecocompatibili, certificati da Social Footprint, l’organizzazione che si impegna a rendere trasparente al consumatore la filiera da cui proviene il prodotto, con la tripla AAA, il massimo conseguibile, per una casa sana e salubre.

L’azienda di Cavalcaselle (VR), che ha fatto del mobile “green” la sua filosofia produttiva, si pone come obiettivo quello di far dialogare innovazione e artigianato di qualità, promuovendo il valore del “bello e ben fatto”. Accademia progetta ogni collezione studiando appositi schemi cromatici che, oltre ad addolcire la vita di tutti i giorni, regalano un aspetto più curato e ampio ai vani e alle camere. È presente sul territorio nazionale attraverso una rete capillare di 560 rivenditori attivi, che ammontano a 600 contando l’estero. Nel 2017 le regioni in cui i mobili di Accademia sono stati più richiesti, sono stati il Piemonte, il Lazio e la Puglia.

Accademia aspetta i visitatori a Capurso, (BA), presso lo showroom DE LEONARDIS in via Valenzano 70. Sabato dalle 9-13 e dalle ore 16.30-20.30 e domenica dalle ore 10-13 alle ore 17.30–20.30. Capurso si trova a circa 6 km da Bari ed è famosa per il culto della Madonna del Pozzo, a cui nel 1779 è stata eretta una grande basilica, nominata successivamente da Pio IX reale basilica pontificia minore.