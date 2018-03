La Casa delle Farfalle, un eden tropicale nel cuore della città: dal 24 marzo al 10 giugno

Un giardino magico e incantato all’interno del quale ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità: è quello che ci attende a Roma dal 24 marzo al 10 giugno con “La casa delle farfalle” allestita in via Appia Pignatelli 450.

La casa delle farfalle è una serra tropicale, un angolo di paradiso nel cuore della città, che offre al pubblico la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione, osservando da vicino alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo, seguendone il ciclo vitale mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale.

Un percorso immerso tra le meraviglie della natura che permette ai visitatori di guardare, e in alcuni casi anche toccare dal vivo non solo i bruchi e le crisalidi delle farfalle o i vari tipi di bozzoli delle falene, ma anche altri insetti noti per le loro caratteristiche uniche, come gli insetti stecco, gli insetti foglia e le blatte fischianti del Madagascar, e ancora scoprire la vita segreta delle formiche grazie a una sezione dedicata.