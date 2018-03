Una 25enne è deceduta per morbillo a Catania: la giovane lascia il marito e una figlia di due anni. Era arrivata al pronto soccorso venerdì 23 ma, dopo un periodo in astanteria e un successivo ricovero in Obi (Osservazione breve intensiva) le sue condizioni si sono aggravate velocemente.

I familiari hanno presentato una denuncia e gli investigatori hanno già sequestrato le cartelle cliniche.