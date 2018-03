Ambiente: Città del Messico lancia un taxi ibrido per ridurre lo smog

Nelle strade di Città del Messico, una delle città più inquinate al mondo, presto circolerà un prototipo di “taxi ibrido”, che produrrà il 50% in meno di emissioni rispetto ai veicoli normali. Il sindaco Miguel Angel Mancera ha spiegato ieri che 50 di questi nuovi modelli verranno messi in strada ad aprile come parte della prima fase. Verranno installate stazioni di ricarica elettrica in diversi quartieri e pian piano si prevede di sostituire tutti i taxi convenzionali, risparmiando fino al 60% sul carburante.