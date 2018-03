Arriva la colomba “marziana”, per una Pasqua all’insegna dell’Oro Verde di Sicilia

Dopo il successo del panettone al pistacchio, Ammu propone la colomba farcita e glassata con crema al pistacchio DOP Bronte.

Realizzata dalla migliore pasticceria brontese, racchiude colori, sapori e profumi della Sicilia.

E con Ammu a Pasqua la sorpresa è doppia: nella confezione della colomba si potrà trovare un biglietto fortunato e vincere la cassata siciliana di Ammu, il dolce che tradizionalmente in Sicilia si prerara a Pasqua, da condividere con parenti e amici.

Per una Pasqua da veri siciliani!

E’ stato anche realizzato uno sfizioso uovo di Pasqua realizzato con cioccolato bianco e pasta di pistacchio di Bronte.

Per una Pasqua dal gusto diverso con un’esplosione di dolcezza e sapore tipici della Sicilia.

Di colore – naturale – verde intenso, è una gioia per tutti i golosi grandi e piccini.

Un’idea sfiziosa, per veri golosi!

Colombe e uova al pistacchio sono in vendita nei negozi Ammu a Milano e Roma.