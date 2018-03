Comitè des Floralies de Nantes a Euroflora: al Roseto dei Parchi di Nervi una scenografia dedicata ai quattro elementi

La “Comité des Floralies” è il comitato organizzativo delle Floralies Internazionale di Nantes, la prima manifestazione florovivaistica francese nata nel 1956. L’evento dura 12 giorni e coinvolge più di 200 espositori tra professionisti e amatori da tutto il mondo, selezionati per competenza, “know-how” e una passione comune per tutto quello che è l’architettura del paesaggio, il design e la botanica. Le Floralies de Nantes hanno luogo ogni cinque anni all’interno del parco “La Beaujoire”, lungo il fiume che Francesco I considerava il più bello di Francia, l’Erdre. Centinaia di migliaia di visitatori sono già in fervente attesa della dodicesima edizione, “Fleurs à vivre”, prevista dall’8 al 19 maggio 2019. Come Euroflora Le Floralies de Nantes fanno parte dell’AIF -Association of International Floralies, che promuove la bellezza e la diversità delle piante e dei fiori a livello internazionale. La manifestazione francese, insieme a quella olandese di Gand e all’italiana Euroflora, è considerata una delle più importanti rassegne florovivaistiche a livello europeo.

Ad Euroflora La “Comité des Floralies” allestirà uno spazio nei pressi del Roseto, con vista mare. La scenografia si rifarà ai quattro elementi naturali: fuoco, acqua, terra e aria. Giovanissimi i progettisti, splendide le piante che in fasce orizzontali seguiranno l’andamento del parco, per uno spettacolo in continuum con il tema di manifestazione.