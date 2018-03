Corea del Nord: Kim Jong-un a Pechino, “impegno per la denuclearizzazione”

Durante la visita a Pechino che si è conclusa ieri, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha rassicurato il presidente cinese Xi Jinping sul fatto che la Corea del Nord è impegnata sulla strada della denuclearizzazione.

“La nostra coerente posizione consiste nell’impegno sulla denuclearizzazione della penisola coreana, in linea con la volontà del presidente Kim Il Sung e del segretario generale Kim Jong Il“, ha dichiarato Kim, citato da Xinhua. “La Corea del nord vuole il dialogo con gli Stati Uniti e vuole celebrare un vertice dei due paesi“. La denuclearizzazione potrà essere raggiunta “nel momento in cui Corea del Sud e gli Stati Uniti risponderanno ai nostri sforzi con buona volontà, creando un’atmosfera di pace e stabilità, mentre adottiamo misure per la realizzazione della pace“.