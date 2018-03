Cottura alla piastra: i consigli del food coach Emanuele Bardini di BBQ4All

FoodAddiction in Store è il nuovo tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

Il tour gastronomico che sta attraversando lo stivale fa tappa in Calabria. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma sabato 24 marzo a partire dalle 18:00 presso lo Scavolini Store Reggio Calabria. È finalmente arrivata la bella stagione e con lei si risveglia la voglia di stare all’aperto, in compagnia, magari facendo una bella grigliata, un classico della primavera. In occasione della vicinissima Pasquetta, dove la gita fuori porta e il barbecue sono un must, il food coach Emanuele Bardini di BBQ4All porterà in scena per tutti gli amanti della carne la preparazione su piastra di un pezzo “povero”, ma prelibato e dalle mille proprietà: il diaframma. Difficile resistere alla tentazione dell’assaggio finale.

L’ospite speciale

Emanuele Bardini sin dalla più tenera età prende dal padre la passione per la brace e dalla madre l’amore per la ristorazione e la cucina. Cresce così tra i fornelli e comincia presto a sperimentare le prime cotture indirette su grill, incuriosito dalle strumentazioni che iniziano a fare capolino da oltreoceano. Conosce la BBQ4All Community frequentando il percorso formativo offerto dal comparto University. Partecipa a seminari, laboratori e alle selezioni di reclutamento per la formazione di nuovi Coach. Le esperienze precedenti come Formatore accreditato all’AIF, Associazione Italiana Formatori, e la passione per la cucina, l’hanno portato ad intraprendere la carriera di Coach per BBQ4All con il livello attuale di Senior.

Il tema e la ricetta

La primavera segna l’inizio di una lunga serie di pic-nic con gli amici e gite fuori porta con la famiglia, ottime occasioni per sfoggiare doti da “grigliatori”. Essenziali dunque i consigli dell’esperto per fare bella figura con gli ospiti e servire un pranzo indimenticabile. Emanuele Bardini svelerà i segreti della cottura su piastra del diaframma condito con salsa verde e servito con pomodorini arrostiti. Un taglio curioso, considerato “minore” ma molto saporito e dalla consistenza tenera. Un piatto che stupirà i commensali e che, se cucinato in modo corretto secondo i consigli del Coach, li saprà conquistare e sorprendere.

La location

Lo Scavolini Store Reggio Calabria – in zona San Leo SS 106 – copre una superficie di 400mq; al suo interno si possono scoprire le collezioni per l’arredo cucina e living tra cui Carattere, Foodshelf, Motus, LiberaMente, Diesel Social Kitchen, Favilla e per l’arredo bagno come Aquo, Baltimora Lagu e Rivo. Il sig. Catanea – titolare del punto vendita – e tutto il suo staff guida il cliente nella scelta della soluzione più adatta alle esigenze di ciascuna casa.