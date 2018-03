Crolla ex monastero a Napoli: 2 feriti al Cardarelli, trami da caduta e schiacciamento

A seguito del crollo del muro perimetrale dell’ex monastero in via dei Tribunali a Napoli, stamane sono stati trasportati dal servizio 118 in codice rosso al Pronto Soccorso del Cardarelli due pazienti:

– V.A. 1973 con trauma da caduta, contusione polmonare, assenza di fratture

. paziente stabile emodinamicamente ma resta in osservazione;

. prognosi riservata

– P.G. 1985 con trauma da schiacciamento, vasta ferita lacerocontusa del cuoio capelluto sanguinante,

fratture vertebrali senza compromissione del canale vertebrale, frattura del femore, della tibia e del perone

. paziente stabile emodinamicamente ma resta in osservazione intensiva

. prognosi riservata

Il prossimo bollettino medico – spiega in una nota l’azienda ospedaliera – sarà emanato entro le ore 12 di domani.