Cure palliative, i pazienti premiano i medici: nasce il Palliative Care Award

Nasce il primo premio italiano destinato ai medici che si dedicano ai pazienti, nell’ambito delle cure palliative, con un approccio umano, vicinanza, comunicazione, attenzione e accoglienza. Ad istituire l’Award Palliative Care sono l’Associazione House Hospital, l’Osservatorio regionale Cure palliative e medicina del dolore, la Fondazione Medicina palliativa, la Scuola regionale Accademia della conoscenza, l’Osservatorio regionale Cure domiciliari e la Fondazione AdAstra.

A giudicare i medici saranno i pazienti e i loro familiari, sulla base di questi giudizi (che dovranno pervenire entro il 30 settembre 2018) verranno poi premiati cinque medici residenti in Italia. Le segnalazioni verranno suddivise in 5 categorie: «Hospice», «Domicilio», «Oncologia», «RR.RR.AA» e «Centri di Ascolto. Pazienti e familiari potranno far pervenire le loro preferenze all’e-mail househspital@tin.it; Pronto Pain e Medico on line. Diversi i criteri di selezione: disponibilità ad interagire con il paziente e a fornire risposte esaustive; ascolto attento ed accogliente per conoscere la persona, le sue convinzioni, i suoi progetti, i suoi bisogni e le sue paure. Ancora, comunicazione chiara e semplice, in grado di far comprendere e di creare un rapporto di fiducia nella relazione medico/paziente.

Empatia e capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo del paziente per supportarlo al meglio e, infine, sostegno e incoraggiamento al paziente per permettergli di viere dignitosamente la malattia in ogni attimo della sua vita. La giuria è composta da 9 membri scelti dal mondo della cultura, della società civile e della medicina, alla quale è affidato il compito di verificare la correttezza della procedura. I premi verranno assegnati in occasione di una cerimonia organizzata a Napoli entro il 1° ottobre 2018.