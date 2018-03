Dà un calcio al prof e lo manda all’ospedale

Sassari, 15 mar. (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni, studente all’Istituto Alberghiero di Sassari, è stato segnalato alla Procura dei minori di Sassari dagli agenti della squadra volanti della Questura turritana in seguito all’aggressione a un docente. L’episodio si è verificato due giorni fa nell’istituto di via Cedrino, all’ora di ginnastica. L’alunno, con un fischietto, ha iniziato a disturbare la lezione del professore che impartiva gli ordini agli alunni, anch’egli con un fischietto, generando confusione (e ilarità) tra i compagni. Al fischio dell’insegnante che indicava l’inizio di un esercizio ne seguiva uno di stop dell’alunno, per una, due e poi tre volte, fin quando lo stesso insegnante ha sequestrato il fischietto al 16enne.

Per tutta risposta il ragazzo gli ha assestato un calcio colpendolo proprio dove l’uomo ha una protesi. L’insegnante ha dovuto quindi far ricorso al 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso, dove gli sono stati assegnati 6 giorni di cure per le lesioni riportate.

Sentito il docente, gli agenti della sezione volanti sono andati a scuola, hanno portato il ragazzo in Questura e lo hanno segnalato alla Procura dei minori, come previsto per legge. Per ora l’insegnante non ha sporto denuncia. Sarà la Procura a valutare la posizione del ragazzo, che sembra non essere nuovo a questi episodi.