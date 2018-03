Danza: 700 ballerini a Castelfranco Veneto per il XVII Concorso Internazionale

Treviso, 11 mar. (AdnKronos) – Si terrà a Castelfranco Veneto la XVII edizione del Concorso Internazionale per Danzatori, Coreografi e Scuole organizzato da Progetto Danza. Si tratta di una delle più rilevanti iniziative legate al mondo della danza che si tengono in Veneto, “tant’è che il numero di iscritti per edizione continua a crescere – spiegano Anna Martinelli ed Ornella Camillo, organizzatrici dello Stage – cosi come cresce anche la quantità e la qualità dei premi per i partecipanti che tra borse di studio e riconoscimenti in denaro supera i 17mila euro”.

Ad ospitare l’evento, il 24 e 25 marzo, sarà il Teatro Accademico di Castelfranco dove si esibiranno, in due giorni, almeno 700 ballerini: si conferma cosi la sensibilità della cittadina murata nell’accogliere un evento che porta in città oltre 2mila persone legate al mondo della danza (tra familiari, staff e ospiti internazionali).