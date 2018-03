Debutto dell’Airbus A340 in Eurowings

Si parte! Ieri, 20 marzo 2018, è partito da Düsseldorf il primo Airbus A340 di Eurowings. Il volo EW9778 è decollato ieri pomeriggio dalla capitale del Nord Reno – Westfalia atterrando circa un’ora dopo a Vienna. Il quadrimotore in livrea Eurowings è il primo di tre aeromobili che Brussels Airlines opererà da Düsseldorf per conto di Eurowings. Da fine aprile i tre aeromobili voleranno verso l’America e i Caraibi servendo fra l’altro destinazioni quali New York, Fort Myers, Miami, Cancun e Punta Cana.

Con i tre aeromobili per il lungo raggio di Brussels Airlines il gruppo Eurowings, in aggiunta alla rapida crescita sul corto medio raggio, potrà offrire ulteriori 1.700 voli a lungo raggio e trasportare circa 450.000 passeggeri in più. Già con l’orario invernale 2017/18 la flotta di Eurowings per il lungo raggio di base a Düsseldorf può contare su sette aeromobili. “Doteremo il Nord Reno – Westfalia di collegamenti intercontinentali ampliando di conseguenza la nostra operatività sul lungo raggio da Düsseldorf”, ha commentato Michael Knitter, COO di Eurowings.

In soli cinque mesi e mezzo i belgi, unitamente ad Eurowings, hanno portato a termine quest’operazione. “La possibilità di partire già a fine aprile con l’operatività a Düsseldorf è una dimostrazione della velocità e professionalità con cui si muove il gruppo Eurowings”, ha detto Knitter.

In meno di sei mesi sono stati assunti e formati per il lungo raggio 250 collaboratori per le posizioni di cockpit e cabina, è stata sviluppata una nuova base a Düsseldorf, sono stati spostati aeromobili da una base all’altra, è stata creata una Business Class e molto altro. “Brussels Airlines e Eurowings hanno lavorato fianco a fianco per completare a tempo di record un processo molto complesso ed intensivo offrendo una prestazione da fuoriclasse” ha detto Knitter. Entrambe le compagnie sono state puntuali e questo ci permetterà di offrire molto presto ai nostri passeggeri interessanti mete a lungo raggio da Düsseldorf.