La dieta macrobiotica è una dieta ferrea? NO, è un’alimentazione basata su uno stile di vita

E’ successo ad Ancona, dove una psico-setta obbligava i membri a seguire diete ferree basate sull’alimentazione macrobiotica, con la promessa di una guarigione. A capo di tutto c’era Mario Pianesi, considerato uno dei maggiori esponenti nel campo dell’alimentazione macrobiotica in Italia, nonché inventore della dieta Ma.Pi; insieme ad altri quattro collaboratori, tra cui la moglie, è ora sotto indagine per maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale, come riportato da Il Fatto Quotidiano. Secondo l’inchiesta, questo capo gruppo Mario Pianesi, costringeva i “fedeli” a lavorare gratis e ad avvicinare più gente possibile, illudendo persone malate o fragili dichiarando che i farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide e che i medici sono degli assassini. Una bambina sarebbe diventata sorda a causa di un’otite non curata, mentre una ragazza sarebbe arrivata a pesare 35 Kg dopo esser stata convinta a sottoporsi a una delle diete imposta dalla psico-setta.

Per chi non la conoscesse, la dieta macrobiotica è un vero e proprio stile di vita, che abbraccia la cultura e la filosofia orientali, contrasta il consumismo e si pone in conflitto ai ritmi frenetici del giorno d’oggi. Si basa molto su un’alimentazione sana e di produzione naturale che acquisisce un importanza fondamentale per l’equilibrio del corpo e della mente. Chi segue una dieta macrobiotica mira il raggiungimento dell’equilibrio tra lo Yin e lo Yang. La scelta dei cibi viene effettuata in merito a questo criterio, distinguendo cibi acidi-Yin (latte e derivati, frutta, tè, spezie ecc.) e cibi alcalini-Yang (sale, carne, pesce, pollo, uova, ecc.). L’alimentazione comprende grandi quantità di cereali non raffinati e piccole quantità di frutta e verdura di stagione di produzione locale. Esclude i cibi sofisticati, eliminando completamente gli zuccheri e i dolci, promuove il consumo di frutta e ortaggi ad eccezione dei pomodori, delle patate e delle melanzane. Si prediligono i prodotti della pesca e si consiglia di evitare il consumo eccessivo di latte e caffè, quest’ultimo sostituito con altre bevande. Uno dei vantaggi di questo stile alimentare è senz’altro l’elevato apporto di cibi liquidi o brodosi che induce una riduzione del fabbisogno d’acqua e favorisce l’assorbimento dei soluti di cottura.

Una dieta macrobiotica che non comporti rischi per la salute deve comprendere tutti gli alimenti che sono: