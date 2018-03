Dolce Pasqua in Val Pusteria: primavera e piste da sci, caccia alle uova, escursioni e relax nella natura

I profumi della primavera inebriano le vette dolomitiche, accompagnando gli escursionisti lungo i sentieri e i boschi che decorano le cime alpine. Le giornate di sole si allungano, lasciando scintillare praterie e masi ad alta quota. I bambini non vedono l’ora di lanciarsi nella grande caccia delle uova, alla ricerca del tesoro che il coniglietto ha nascosto durante la notte. Negli alberghi della catena altoatesina Falkensteiner, in Val Pusteria, la Pasqua è un periodo molto divertente per i piccoli, coinvolti nelle tradizioni locali e nei giochi organizzati a contatto con la natura, ma anche per i grandi, che possono approfittare delle belle giornate soleggiate per scoprire percorsi, laghi, scenari d’alta quota, praticare sport nel verde o sulla neve ancora salda sulle piste da sci e sulle cime ad alta quota e poi rilassarsi nelle piscine all’aria aperta e negli attrezzati centri benessere.

Pasqua da godere sul Lago di Anterselva

Il bellissimo Lago di Anterselva incastonato tra le montagne, il paesaggio del parco naturale di Vedrette di Ries-Aurina, i tour in mountain bike e in bici elettrica, le piste da sci e i percorsi del fondo, le passeggiate o le ciaspolate tra le foreste. È una “Pasqua da godere” sui 1.600 metri di altitudine del Falkensteiner Hotel & Spa Alpenresidenz Anterselva, albergo ideale per romantici e sportivi. L’offerta di 4 notti, dal 29 marzo al 2 aprile 2018, inclusa la pensione ¾ plus con pranzo leggero al buffet, cena e torte caserecce nel pomeriggio, oltre alle serate a tema, comprende un gustoso menu di pesce la sera del venerdì santo, un divertente gioco a premi con caccia all’uovo a Pasqua ed un buono di 25 euro per godersi tutto il relax dell’area benessere Acquapura SPA di 1.000 m² (ingresso compreso nell’offerta), con piscina panoramica coperta e scoperta, zona saune e tanti trattamenti. Il prezzo è da 212 euro a camera a notte.

Balance nella natura, a Valles

A Valles (BZ), l’Hotel & Spa Falkensteinerhof accoglie le famiglie attive e le persone che vogliono perdersi nella natura per trovare un nuovo equilibrio interiore, trascorrendo giornate all’aperto nell’area escursionistica e sciistica di Gitschberg Jochtal a pochi passi dall’hotel. Grazie alla proposta “Alto Adige Balance” di 5 notti, valida fino al 7 aprile 2018, l’hotel organizza esperienze guidate nel regno naturale che circonda la struttura. Oltre alla pensione ¾ plus e a tutti i servizi e le attività Falkensteiner è compresa un’escursione nella Valle d’Altafossa innevata, un percorso di salita e discesa a valle sullo Jochtal, da dove poter proseguire a piedi fino alla croce di Spinga, un workshop di aromaterapia e un massaggio Balance di 25 minuti a persona. Il prezzo è da 95 euro a camera a notte.

Pasqua in famiglia e bambini gratis a Terento

L’accoglienza di una casa e i confort per grandi e piccoli di un hotel che sa rendere l’esperienza degli ospiti intima e personalizzata. È il Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies di Terento (BZ) dove la “Pasqua è in famiglia”. Il coniglietto arriva per nascondere le sue uova colorate, ma anche per regalare ai bambini il soggiorno gratuito. La proposta, valida per 4 notti dal 29 marzo al 2 aprile 2018, comprende oltre alla pensione ¾ plus e a tutti i servizi Falkensteiner, il menu di pesce il venerdì santo, il sabato una passeggiata in paese con degustazione di grappe e la domenica di Pasqua la caccia alle uova e un delizioso brunch con prosecco. Il prezzo è da 276 euro a camera a notte, ma i bambini fino a 14 anni non pagano.

Bambini felici nel Family Hotel di Casteldarne

Nel albergo Falkensteiner paradiso per i piccoli e per le famiglie, il Family Hotel Lido Ehrenburgerhof di Casteldarne (BZ) circondato da un bellissimo lago e un parco delle meraviglie per i bambini, ad un passo dalle piste del Plan de Corones raggiungibili viaggiando a bordo del treno dello sci che passa proprio davanti alla struttura, “Il coniglietto di Pasqua arriva sugli sci”. L’offerta di 4 notti, dal 29 marzo al 2 aprile 2018, comprende un divertente programma di Pasqua per i bambini: dalla pittura delle uova di Pasqua alla decorazione del bouquet nel Falky-Land, fino all’avvincente ricerca del cestino con le uova tra gli spazi pensati per i bambini nell’hotel. L’assistenza per loro è garantita dalle 9.00 alle 21.00. Così i genitori possono ritagliarsi il tempo per sciare e per esplorare la Val Pusteria. Il prezzo è da 216 euro a camera a notte, compresa la pensione completa light e a tutti i servizi Falkensteiner.