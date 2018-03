Donazione di tessuti e organi: un trapianto può salvare una vita, un convegno presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Un trapianto può salvare una vita o migliorarne la qualità, e per questo motivo occorre sensibilizzare l’opinione pubblica affinché i donatori siano sempre più numerosi. È stato questo l’obiettivo del Convegno “Donazione di Organi, Tessuti, Cellule e Trapianti” tenutosi presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la mattina di venerdì 23 marzo, promosso dal Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” insieme al Lions Club Reggio Calabria Host e all’Associazione Italiana per la Donazione di Tessuti e Cellule (A.I.D.O.), nell’obiettivo di portare la tematica all’attenzione dei più giovani. Tanti e variegati gli interventi su temi legati non soltanto a questioni come l’etica e la morale, ma anche all’aspetto giuridico, pratico e alla territorialità nella quale l’AIDO di Reggio Calabria è una realtà ormai consolidata.

Donare è un gesto fondamentale, e ad avvalorarne l’importanza è stata la presenza delle numerose personalità che hanno aderito al seminario: il Presidente Consiglio Regionale di Reggio Calabria, Dr. Nicola Irto, l’Avv. Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, il Consigliere Comunale con delega alla Sanità, Dr. Valerio Misefari, la Dott.ssa Giovanna Campolo, Vicepresidente vicaria AIDO di Reggio Calabria, il presidente regionale AIDO Calabria, Ing. Nicola Pavone, l’Ing. Pasquale Conti, Presidente Provinciale AIDO Reggio Calabria nonché socio del Lions Club ed altre autorità del mondo accademico, universitario e associazionistico.

A fine evento, il Presidente del Leo Club Reggio Calabria Host ha così dichiarato: “È doveroso da parte mia ringraziare il Lions Club padrino, il Leo Advisor Dott. Giuseppe Barbaro e il Delegato d’Area Sud del Distretto Leo 108Ya, nonché socio del Leo Club Reggio Calabria Host V.G.S. Porcelli, Paolo Battaglia per il costante supporto e la buona riuscita dell’evento. La Donazione è, e dev’essere, un atto consapevole, e l’informazione su questo tema arricchisce ognuno di noi non soltanto culturalmente ma anche umanamente. Risulta pertanto non solo doveroso, ma essenziale sensibilizzare affinché se ne parli il più possibile.”