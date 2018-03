Sono due i pini crollati oggi in viale Roma a Guidonia. Una donna di 41 anni, colpita durante la caduta degli alberi, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata dal 118 in elisoccorso al policlinico Umberto I di Roma in codice rosso. La 41enne, una badante che assisteva un ragazzo disabile, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, che hanno rimosso i rami. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (Adnkronos)