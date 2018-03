Earth Hour: A Roma Spegnimento del Colosseo con l’astronauta Paolo Nespoli e biciclettata notturna fino a San Pietro

Sabato 24 marzo si svolgerà l’undicesima edizione di Earth Hour (Ora della Terra), la manifestazione globale del WWF che ha lo scopo di sensibilizzare sulla necessità di intervenire contro i cambiamenti climatici e salvare la biodiversità da cui dipende la nostra vita sulla Terra.

La manifestazione centrale dell’edizione italiana di Earth Hour si svolgerà a Roma al Colosseo, monumento che insieme a San Pietro e ai palazzi delle istituzioni (Quirinale, Camera, Senato, Corte Costituzionale, Presidenza del Consiglio) spegneranno la propria illuminazione.

Lo spegnimento del Colosseo avverrà alle 20,30 (orario in cui, dopo aver attraversato Asia e medio oriente, l’Ora della Terra toccherà le città europee), e sarà effettuato dall’astronauta ESA, protagonista della missione VITA dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) Paolo Nespoli insieme alla presidente del WWF Italia Donatella Bianchi.

L’area media per poter intervistare Paolo Nespoli, Donatella Bianchi e tutti gli altri protagonisti della giornata sarà attiva dalle ore 19,30 (corner WWF lato est Colosseo, angolo Via dei Verbiti)

Dopo lo spegnimento alle 20,40 da Arco di Costantino (lato Via San Gregorio) partirà il corteo di biciclette al quale, ad oggi sono prenotati più di 1000 partecipanti, che dopo aver attraversato tutta Roma arriverà a San Pietro (Piazza Papa Pio XII) in tempo per la riaccensione delle luci prevista per le 21,30 dove sarà possibile possibile effettuare altre interviste.

SINTESI DEL PROGRAMMA