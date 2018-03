Elezioni: Alfieri, riconosciamo sconfitta ma Pd tiene in Lombardia

Milano, 5 mar. (AdnKronos) – “Riconosciamo una sconfitta che non immaginavano con questi numeri” ma “va sottolineato che in Lombardia il Partito Democratico tiene rispetto al quadro nazionale, con affermazioni importanti nelle zone centrali di Milano”. Così il segretario del Pd della Lombardia, Alessandro Alfieri. Una tendenza, sostiene, che “verrà confermata in tutta la Lombardia anche dai risultati delle elezioni regionali”.

Secondo Alfieri, “il dato che ci deve portare a una riflessione più profonda è che abbiamo smarrito il dialogo con i ceti popolari e con le periferie. Dobbiamo rimetterci in discussione e tornare a riconnetterci con quella classe media che ha pagato il prezzo più alto della crisi economica”.

Il Pd “rimane un partito radicato che governa tante amministrazioni locali. Da lì dobbiamo ripartire”, conclude.