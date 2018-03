Elezioni: Antoci (Pd), con Renzi e Faraone partito in macerie (2)

(AdnKronos) – Per l’ex presidente del Parco dei Nebrodi nei consensi al M5s “c’è tanto voto di protesta ma non solo quello. Relegare 11 milioni di persone che hanno scelto i Cinque Stelle al voto di protesta mi sembra irrispettoso verso gli elettori. Dobbiamo uscire da questi luoghi comuni, per il bene del Paese occorre guardare le cose in maniera diversa. Al M5s sono andati i voti che il Pd e il centrosinistra hanno perso, gli italiani ci stanno mandando un messaggio chiaro: ‘Vogliamo cambiare regime, non piace più questo Pd’. Noi dobbiamo ascoltare questo messaggio e riportare le persone dentro il Pd, altrimenti finiremmo per nasconderci dietro un dito”.

Accanto alla vittoria dei pentastellati la Sicilia consegna anche l’affermazione della Lega. “Il voto a Salvini – conclude Antoci – è il segno di una grande difficoltà che abbiamo avuto durante la campagna elettorale. Non siamo stati in grado di spiegare ai cittadini che le posizioni del leader della Lega sono troppo estremiste e, al tempo stesso, non siamo riusciti a comunicare quanto fatto sul fronte della sicurezza e dei migranti. Non siamo stati capaci di fare capire che questi temi sono nella nostra agenda e da parte nostra c’è la massima attenzione”.