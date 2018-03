Elezioni: Bersani, M5S stiano attenti a non dare poltrona a destra

Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “Devono farci la cortesia di uscire dal loro sistema tolemaico: chi fa girare i pianeti è il Parlamento, non i 5Stelle”. Lo dice Pier Luigi Bersani, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’.

“Avanti così, saranno quelli che sbaraccano il tavolo, la testa d’ariete per ribaltare il sistema. Ma poi – aggiunge l’ex segretario del Pd – la poltrona se la prende il toro, la destra. Devono stare attenti o finisce che diventano gli amici del giaguaro. Va bene l’exploit al Sud ma, da appassionato di storia, li avverto: al dunque, decide sempre il Nord”.