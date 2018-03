Elezioni: Brunetta, chiarezza e trasparenza su dati Calabria

Roma, 17 mar. (AdnKronos) – ‘Davvero singolare che da un momento all’altro a Forza Italia in Calabria vengano a mancare circa 4mila voti, mettendo così in discussione il seggio conquistato alla Camera dalla nostra Maria Tripodi a scapito dell’amico di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso. Nel resto del Paese i riconteggi cambiano equilibri per poche centinaia di voti, in Calabria, per migliaia. Una situazione da attenzionare con estrema dedizione”. Lo afferma il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta.

“Temiamo -aggiunge- che ciò sia il frutto di erronee trascrizioni dei verbali, e da un nostro primo esame mancano centinaia e centinaia di voti raccolti da Forza Italia ed erroneamente attribuiti ad altro partito in comuni come Africo, Taurianova, Caulonia, Cosenza e anche in diverse sezioni di Vibo e Catanzaro. Per verificare eventuali gravi anomalie i nostri dirigenti regionali presenteranno un formale esposto in Procura. Io, come capogruppo alla Camera, chiederò, una volta insediato il Parlamento, un immediato accertamento di questa vicenda da parte della Giunta per le Elezioni. Chiarezza e trasparenza prima di tutto”.