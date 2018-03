Elezioni: Casaleggio Ass., nessun rapporto con Open Society Foundation

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – ‘La Casaleggio Associati srl non intrattiene e non ha mai intrattenuto in passato alcun rapporto di natura economica o di altro tipo con la Open Sociey Foundation né con alcuno dei suoi esponenti”. Lo dichiara Luca Eleuteri, socio fondatore della Casaleggio Associati, commentando notizie apparse questa mattina su alcuni organi di stampa circa presunti rapporti tra l’azienda che fa capo al figlio del cofondatore del M5S e la società che fa capo all’87enne miliardario americano George Soros.