Elezioni: Di Maio, deficit per abbassare tasse a imprese

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Noi abbiamo 30 miliardi di euro all’anno che possiamo andarci a riprendere domenica da sprechi e privilegi. Abbiamo venti miliardi di euro che prendiamo da incentivi di banche carbone petrolio superati. Noi prenderemo un po’ di deficit, abbasseremo le tasse alle imprese, le imprese produrranno di più, l’economia va meglio, ripianiamo il debito e finanziamo in maniera strutturale la misura”. Così Luigi Di Maio il candidato premier del M5S, ospite di Agorà su Rai3, riguardo alle coperture per il programma economico del Movimento 5 Stelle.

“Le dico – aggiunge poi rispondendo alle domande – che se non bastano i 30 miliardi di Cottarelli e i 20 delle detrazioni, vuol dire che faremo un po’ di deficit come prevede il nostro candidato ministro dell’economia che ritiene vada fatta economia espansiva”.