Elezioni: Di Maio, Grillo ha lasciato M5S camminare su proprie gambe

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Grillo sarà con me e gli altri domani a piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale, sperando che la neve non ci faccia sorprese. Allo stesso tempo Grillo è stato presente nell’incoraggiarci” in questa campagna elettorale, “ma da diversi anni ha lasciato che il Movimento camminasse sulle proprie gambe”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di Unomattina.