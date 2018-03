Elezioni: Di Maio, o parlano con M5S o legislatura non parte

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Vedendo la fine che ha fatto Bersani abbiamo avuto ragione a non fidarci. Lui non governava il suo partito, tant’è che poi è arrivato Renzi e si è preso tutto. Noi la fiducia non gliel’abbiamo data non perché non ci dava un ministero, ma perché non ci fidavamo. Adesso abbiamo un’altra prospettiva, il meccanismo è inverso: o questi signori vengono a parlare con noi per fare un governo o la prossima legislatura neanche parte”. Così Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, ad Agorà in onda su Raitre su eventuali ipotesi di dialoghi post voto.

“Questa legge elettorale è stata fatta per mettere insieme FI e Renzi e fare il 51% dei seggi ma non ce l’hanno più – accusa Di Maio – Forza Italia sta crollando e il Pd è già crollato”.