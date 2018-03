Elezioni: domani alle urne, al voto 46 mln e mezzo di italiani (4)

(AdnKronos) – Domani si voterà anche per l’elezione del presidente e il rinnovo dei Consigli regionali in Lombardia e Lazio. Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato. Successivamente, dalle 14 di lunedì, si svolgeranno gli scrutini per le elezioni regionali.

I dati affluiranno direttamente dai seggi ai Comuni, alle Prefetture e al ministero dell’Interno che, spiega sempre il Viminale, fornisce esclusivamente un dato ufficioso, rimanendo nella competenza delle Corti d’Appello, la verifica dei verbali e la proclamazione degli eletti.

Gli elettori dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale. Chi l’avesse smarrita o l’avesse utilizzata completamente, potrà richiederne un’altra agli uffici comunali, aperti anche domani durante l’orario in cui si svolgono le operazioni di voto.