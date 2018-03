Milano, 5 mar. (AdnKronos) – La femen che ha contestato Silvio Berlusconi ier al seggio non potrà più fare ingresso in Italia per i prossimi cinque anni. Il prefetto di Milano ha disposto il suo allontanamento dal Paese: ieri, durante il voto del presidente di Forza Italia, la donna, una francese di 30 anni, è salita sul tavolo dell’urna elettorale a seno scoperto urlando frasi contro di lui. Ieri sera, è tornata in Francia dopo la denuncia per disordini nel seggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Elezioni: femen blitz Berlusconi non potrà più tornare in Italia per 5 anni

