Elezioni: Gentiloni, no a populismi, Italia rischia di finire fuori strada

Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Stavolta la vera competizione è contro i populismi, quello dei Cinquestelle e quello che si è insediato nel centrodestra, una anomalia in cui convivono il Ppe e gli estremisti di destra”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, per il quale si sta andando “tra il disinteresse e il cinismo alle elezioni più’ importanti degli ultimi 25 anni, si sta decidendo se proseguire su una strada di economia di mercato, società aperta, welfare sostenibile, o se andare fuori strada”.

Sull’idea che tornare alle urne una seconda volta sarebbe un rischio per il Paese, “il rischio più grave – secondo Gentiloni – sarebbe un’affermazione delle forze populiste, un ritorno alle urne darebbe certo un’impressione di fragilità e instabilità, ma sarebbe peggio se si scegliesse la via del populismo”. Il premier si dice poi “certo che la nostra coalizione, e spero anche il Pd da solo, supererà i Cinquestelle”.

Sulla possibilità di un governo di scopo con dentro Fi e Leu, Gentiloni glissa: “Mi sottraggo a ogni dibattito sugli scenari”, per “rispetto delle prerogative del Capo dello Stato” e perché “il gioco di società sul dopo elezioni offusca e annebbia l’importanza del voto che gli italiani stanno per esprimere”. “Non so se mi sono mai definito un renziano – dice poi il presidente del Consiglio – Ma ritengo che Matteo abbia fatto una straordinaria operazione di adeguamento dell’orizzonte culturale del Pd e un lavoro titanico a Palazzo Chigi”.