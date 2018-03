Elezioni: Moneyfarm, governo M5S-Lega potrebbe farsi sentire su spread

Milano, 6 mar. (AdnKronos) – “I mercati non amano l’incertezza e cambi del quadro politico implicano per gli operatori la necessità di rivedere le proprie scelte, sia nel breve che nel medio-lungo termine. Nella maggior parte dei casi probabili, tuttavia – governo di centrodestra, governo 5 Stelle con alleati o stallo – non ci aspettiamo forti reazioni da parte dei mercati di breve periodo. Neanche la moneta unica dovrebbe indebolirsi rispetto alla divisa statunitense”. Così Richard Flax, chief investment officer di Moneyfarm, commenta il voto politico del 4 marzo.

“Se invece dovesse concretizzarsi l’ipotesi di un governo giallo-verde, potremmo avere movimenti significativi sugli spread dei bond italiani e dei paesi dell’Europa mediterranea. Un eventuale approccio di rottura di questo esecutivo nei confronti dell’Unione Europea potrebbe portare a una escalation del rischio con possibili conseguenze anche sulla moneta unica: ci sembra un’ipotesi comunque improbabile visto che il M5S ha accantonato la propria critica alla moneta unica e la Lega darebbe probabilmente precedenza alla questione dei migranti”, sottolinea.

“Nel medio termine, invece, la capacità del governo di mantenere insieme gli obiettivi dell’efficienza fiscale e di risolvere le tante sfide strutturali del Paese (il lavoro, la produttività delle imprese, la pressione fiscale, per citarne alcune) potrebbe fare la differenza nelle valutazioni dei titoli italiani”, conclude Flax, chief investment officer di Moneyfarm.