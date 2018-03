Elezioni: Renzi, squadra governo M5S? E’ operazione marketing

Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Sulla squadra di governo messa a punto dai 5 Stelle prima del voto, i grillini “sono stati bravi a fare un’operazione di marketing” per recuperare “uno scivolone: hanno candidato nei collegi gli stessi che i 5 stelle definiscono impresentabili. Allora che hanno fatto? Un’operazione di marketing”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Mattino Cinque su Canale 5.

“Ma guardiamo la squadra – dice il segretaro dem – al ministero dell’Agricoltura hanno la caposegreteria tecnica del ministro attuale, Martina, e ne parla bene. Forse tra l’uno e l’altro, tra una caposegreteria e il ministro, io sceglierei il ministro. All’Interno, noi abbiamo Minniti”. E Andrea Roventini, la scelta dei 5 Stelle per il ministero dell’Economia?

“Io non lo conosco, ma gli italiani conoscono Padoan e sanno che se c’è qualcuno che ha tenuto la barra dritta, perché poi lo spread lo pagano i poveracci, bé, io dico che noi abbiamo Padoan. Allo Sviluppo economico, io mi fido più di uno come Calenda che di un prof che viene da un’università del Sudafrica e ha proposto il boicottaggio di Israele”. Al Quirinale “quelli dei 5 stelle possono mandare tutte le mail che vogliono, ma se guardiamo alla foto di gruppo del nostro governo, bé penso che gli italiani alla fine sappiano scegliere”, si dice convinto Renzi.