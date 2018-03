Ema: Beccalossi, governo mostri attribuiti, Italia merita rispetto

Milano, 15 mar. (AdnKronos) – “Finchè l’arbitro non fischia la fine, la partita non è finita. Certo, bisogna tentare il tutto per tutto, dimostrare di possedere gli attributi e non il solito timore reverenziale che i Governi di centrosinistra hanno palesato sempre con l’Unione Europea”. Lo dice Viviana Beccalossi, assessore regionale della Lombardia e dirigente di Fratelli d’Italia intervenendo sul risultato del voto di oggi del Parlamento europeo per il trasferimento della sede Ema ad Amsterdam.

“Che fare? Innanzitutto far sentire subito la propria voce in maniera forte e chiara da parte delle massime autorità nazionali, a partire dal presidente Gentiloni e dal governo. Quello che non hanno fatto ieri, provino almeno a farlo oggi”, conclude.