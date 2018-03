Ema: Fontana, partita non ancora chiusa, Milano ha sede pronta

Milano, 15 mar. (AdnKronos) – “Non dobbiamo considerare chiusa la partita su Ema. Dobbiamo insistere in ogni sede possibile, e con una dovuta pressione politica da parte del governo, per non lasciare nulla di intentato”. Lo afferma il neo eletto presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Trovo singolare che Milano abbia una sede già pronta, e prestigiosa, come Palazzo Pirelli, eppure ci si intestardisca ad attendere per tutto il 2018 che Amsterdam trovi una soluzione che al momento non ha”, conclude.