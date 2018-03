Viaggi & Turismo: Emirates celebra 10 anni di chiamate in volo

Emirates celebra 10 anni di chiamate a bordo dei propri aerei. Come leader globale di innovazioni in volo, nel marzo 2018 Emirates ha segnato la storia diventando la prima compagnia aerea al mondo a permettere ai passeggeri di fare e ricevere chiamate, oltre che mandare SMS dai propri telefoni cellulari.

La chiamata inaugurale è stata fatta il 20 marzo 2008, sul volo Emirates EK751 da Dubai a Casablanca. Da quel momento, sono state fatte oltre 2,8 milioni di chiamate, 60% delle quali effettuate dall’aereo, mentre più di un milione come risposta di passeggeri in viaggio con Emirates. La conversazione più lunga è avvenuta su un volo da Orlando a Dubai il 5 febbraio 2018, con una durata di 3 ore e 50 minuti. Inoltre, negli ultimi 10 anni, sono stati mandati o ricevuti 87 milioni di SMS.

Emirates è stata all’avanguardia nell’innovazione per quanto riguarda la connettività e l’intrattenimento in volo. Oltre a consentire nel 2008 l’uso dei cellulari a bordo, nel 1992 Emirates è stata anche la prima compagnia aerea a installare schermi TV in ogni posto su tutti gli aerei della propria flotta. Oggi Emirates offre uno dei servizi di intrattenimento e comunicazione in volo più completi e aggiornati. ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo, al momento offre più di 3.500 canali di intrattenimento, inclusi più di 700 film provenienti da tutto il mondo. Questa varietà di contenuti senza pari continuerà a crescere, offrendo ancora più scelta.

Emirates ha costantemente investito nel corso degli anni per assicurare connessione internet e TV Live per i propri clienti. Oltre il 70% di tutti gli aeromobili di Emirates offrono TV Live, compresa tutta la sua flotta di Boeing 777-200LR e 777-300ER. Il Wi-Fi è disponibile su oltre il 98% della flotta, inclusi tutti gli A380, i 777-300ER e i 777-200LR. I clienti di tutte le classi ricevono 20 MB di dati Wi-Fi gratuiti e ogni mese quasi un milione di passeggeri si connette mentre vola.

Come parte della recente espansione dell’offerta Wi-Fi a bordo, i membri Emirates Skywards beneficiano di vantaggi speciali in base al livello di appartenenza e alla classe di viaggio, incluso il Wi-Fi gratuito quando si viaggia in First Class o in Business Class.

Emirates è stata riconosciuta come migliore compagnia aerea del mondo in occasione dell’edizione inaugurale dei Trip Advisor’s Travellers ‘Choice® Awards per le compagnie aeree nel 2017. Recentemente, ha vinto in Medio Oriente tre “Regional Passenger Choice Awards” per il miglior intrattenimento di bordo, il miglior Wi-Fi di bordo e la migliore esperienza complessiva durante gli APEX Passenger Choice 2018 tenutisi a Shanghai la scorsa settimana.