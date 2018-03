ENEA partner del 26° concorso nazionale di educazione ambientale per le scuole organizzato da Green Cross Italia

Quest’anno ENEA è partner del concorso “Immagini per la Terra”, l’iniziativa di educazione ambientale aperta a tutte le scuole di ogni ordine e grado e realizzata da Green Cross Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Giunto alla sua 26a edizione, il concorso per l’anno scolastico 2017-18 ha come titolo “Energia libera tutti”: tutte le classi di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado potranno parteciparvi inviando entro il 30 aprile giornalini, spot, video, reportage, disegni, fumetti, elaborati multimediali e fotografie. I lavori saranno valutati da una commissione di specialisti composta da giornalisti, artisti ed esperti ambientali che individuerà entro la fine dell’anno scolastico 8 vincitori, due per ogni ordine di scuola. Gli istituti vincitori riceveranno un premio di 1.000 euro ciascuno, da impiegare a sostegno di iniziative ambientali.

La partnership tra ENEA e Green Cross Italia nasce con l’obiettivo di sviluppare nelle nuove generazioni la cultura della sostenibilità energetica e ambientale nella consapevolezza che la scuola è il luogo primario dove iniziare i ragazzi a un uso consapevole delle risorse.

“La collaborazione con Green Cross Italia permette di raggiungere l’obiettivo comune sensibilizzando i giovani alle tematiche dello sviluppo sostenibile e facendo acquisire loro competenze e conoscenze traducibili anche in nuovi stili di vita, più responsabili e attenti all’ambiente”, commenta Roberto Moneta, direttore del dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA.

L’ENEA partecipa all’iniziativa attraverso la Campagna nazionale sull’efficienza energetica “Italia in classe A”, mettendo a disposizione dei partecipanti materiali di approfondimento, poster, questionari e percorsi didattici che potranno essere utilizzati per realizzare i lavori all’insegna dell’uso efficiente e consapevole dell’energia.

Il concorso “Immagini per la Terra” ha contattato in 25 edizioni oltre 2 milioni studenti di circa 50mila scuole in tutta Italia e ha visto la partecipazione di quasi 700mila studenti di circa 12mila istituti.

“Italia in Classe A” è la prima Campagna nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica, di durata triennale, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, realizzata dall’ENEA e rivolta alla pubblica amministrazione, alle imprese e ai cittadini.