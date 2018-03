Energia: è online nuova newsletter Gme

Roma, 15 mar. (AdnKronos) – è online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme). La newsletter si apre con un intervento di Matteo Leonardi del REF-E sull’accesso all’energia e gli obiettivi di sviluppo globali. ‘Il 14% della popolazione mondiale, stando ai dati della IEA è ancora priva di accesso al servizio elettrico. Si tratta di circa 1 miliardo di persone ‘ sottolinea Leonardi ‘. Per quanto dal 2000 nel mondo siano state create circa 1,2 miliardi di nuove connessioni, prevalentemente nei paesi asiatici, il contestuale aumento demografico non ha di fatto permesso di diminuire il numero assoluto di persone prive di accesso. Di queste, sempre stando alle stime dell’Agenzia, oltre l’80% risiede in zone rurali”.

Nello scenario al 2030 la IEA prevede che con i piani nazionali ed internazionali di sviluppo delle infrastrutture energetiche la percentuale possa scendere all’8%. ‘Oltre la metà delle nuove connessioni non sarà garantita da connessioni alla rete nazionale ma da soluzioni off-grid (29%) e da mini-grid (34%). Il 60% delle nuove connessioni sarà sostenuta dallo sviluppo di fonti rinnovabili”, ha precisato l’analista del REF-E ricordando che l’accesso al servizio elettrico è diventato uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile del Sustainable Development Goal (SDG) delle Nazioni Unite del 2015.

In pochi anni le maggiori organizzazioni internazionali e gli Stati nazionali interessati hanno messo in campo una serie di strategie di elettrificazione coadiuvate dalla Banca Mondiale, che ha lanciato l’iniziativa Sustainable energy for all (SE4all).