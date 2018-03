Energia: l’11 aprile il seminario sui temi dell’energy sufficiency e dell’efficienza energetica

European Council for an Energy Efficency Economy (ECEEE) e Kyoto Club rendono noto che l’11 aprile si terrà il workshop “Roundtable on energy sufficiency: How to reduce energy use in our buildings and cities”, che si inserisce all’interno del progetto sull’energy sufficency di ECEEE, finanziato principalmente dalla Fondazione KR, con il supporto di molte agenzie europee che operano nei settori della ricerca e dell’energia.

Il progetto legato all’energy sufficiency prevede diversi incontri e iniziative di ambito politico, durantele quali si offriranno ai decisori politici informazioni pratiche sul tema dell’energy sufficiency e su come queste possano essere tradotte in azioni pratiche al fine di ridurre il consumo di energia.

Il workshop avrà come scopo principale quello di informare i partecipanti sui lavori già svolti e le pratiche adottate, partendo dalla energy sufficiency ed analizzando come le azioni di sufficienza energetica possano ridurre il consumo energetico negli edifici.

Verrà anche dato spazio alle opinioni del pubblico riguardanti il ruolo dell’efficienza energetica e delle azioni di energy sufficiency nel miglioramento della pianificazione di futuri edifici e città.

Le discussioni del seminario saranno poi raccolte in un rapporto pubblico.

Parteciperanno: Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico Kyoto Club – Joanne Wade, CEO Association for the Conservation of Energy – Gianni Girotto, Senatore Movimento 5 Stelle – Stefan Thomas – Wuppertal Institute for Climate Environment and Energy – Lorenzo Pagliano – Politecnico di Milano.