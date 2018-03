L’escort transessuale Efe Bal: “Sto godendo, 50% di sconto a chi mi dimostra di avere votato Lega”

Efe Bal è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

La escort transessuale turca è euforica per il risultato raggiunto da Matteo Salvini: “Oggi è una giornata splendida. Sto godendo tantissimo per l’affermazione di Salvini. Sto godendo e sto vedendo le facce di tutti quei signori che lo descrivevano come razzista, omofobo e provinciale. Ha creato un popolo, una fiducia incredibile, gli italiani lo amano. Io lo sostengo da 7 anni nonostante tante critiche. Lui non è razzista né omofobo. Io sono stata la prima transessuale a Pontida e nessun leghista mi ha mai dato problemi, a parte qualche vecchio bossiano. Ora spero che Salvini faccia il Premier e Berlusconi il Ministro degli interni“.

Efe Bal propone sconti a chi le dimostra di aver votato Lega: “Ho già mandato dei messaggi ai miei amici leghisti. Faccio il 50% di sconto ai miei clienti che mi dimostrano di aver votato Lega. Almeno una ventina di leghisti mi hanno già mandato una foto del loro voto. Gli farò il 50 percento di sconto, oggi mi toccherà lavorare tanto. Alcuni elettori leghisti mi hanno invitato la fotografia del loro voto perché tempo fa dissi che avrei fatto il 50 percento di sconto a chi avesse votato la Lega. Avevo lanciato questo messaggio e manterrò la parola. Per Salvini questo e altro. Sono un po’ gelosa di Elisa Isoardi ma non perdo la speranza, gli uomini cambiano nella vita, Salvini è ancora molto giovane, spero che verso i cinquant’anni mi darà una possibilità.“

Efe Bal ora vuole la regolamentazione della prostituzione: “Salvini è stato l’unico leader politico in tutti questi anni che ha sostenuto di abolire la Legge Merlin e di riaprire le case chiuse. Vuole riconoscere il nostro lavoro e farci pagare le tasse. L’Italia ha bisogno di soldi, regolarizzando la prostituzione l’Italia potrebbe essere un Paese più ricco, nel mio lavoro girano 5 miliardi di euro l’anno, soldi che potrebbero servire veramente al Paese“.