Esplosione al porto di Livorno: “Siamo di fronte a una tragedia immane”

“Siamo di fronte a una tragedia immane. Tocca contare l’ennesimo incidente sul lavoro che strappa due uomini innocenti alle loro famiglie. In questo momento drammatico per tutta la città il mio primo pensiero è per loro. A queste mogli, madri, figli. A ognuno di loro va il mio più profondo cordoglio, il mio sostegno e la massima vicinanza”. Lo afferma il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che, di ritorno da impegni istituzionali in programma a Firenze, si è immediatamente recato sul luogo dell’incidente al porto, nella zona del deposito completamente evacuata dai vigili del fuoco in via cautelativa.

“Più forte del dolore, in questo momento, è soltanto la rabbia. Perchè tutto questo è inaccettabile. Quanto ancora, mi chiedo, deve allungarsi l’elenco delle vittime e delle tragedie consumate sui luoghi di lavoro prima che si riesca a fare qualcosa? – ha aggiunto Nogarin – A tutti i lavoratori, in particolare a quelli che operano in ambiente portuale, la politica deve garantire costantemente la massima sicurezza e non le vuote chiacchiere”.

“La fine di una vita non ammette tentennamenti e impone risposte coraggiose; soprattutto impone risposte immediate – ha affermato Nogarin – In questo momento le autorità preposte sono impegnate a far luce su questa terribile vicenda, mi auguro che riescano a chiarire al più presto le dinamiche dei fatti e accertare le eventuali responsabilità”.