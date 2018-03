Eureka! in biblioteca: il bello della scienza a portata di mano

Nell’ambito di Eureka! in biblioteca, programma dedicato alla diffusione della Scienza e della Tecnologia, organizzato dall’Assessorato alla Crescita Culturale e dalle Biblioteche di Roma – in collaborazione con i Musei Scientifici di Roma Capitale e il National Geographic Festival delle Scienze presso l’Auditorium Parco della Musica – venerdì 23 marzo alle ore 17 alla Biblioteca Europea si svolgerà l’incontro di presentazione delle riviste Asimmetrie (dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN) e Global Science (dell’Agenzia Spaziale Italiana – ASI).

Interviene il presidente delle Biblioteche di Roma Paolo Fallai che intervisterà Roberto Battiston Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Fernando Ferroni, Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e direttore editoriale di Asimmetrie. E’ l’obiettivo delle biblioteche, luoghi interdisciplinari della conoscenza aperti a tutti e per tutti, coinvolgere i cittadini nei temi proposti dalla scienza e dalla tecnologia, incrementando il catalogo scientifico delle biblioteche e rimarcando l’unità di cultura tra discipline scientifiche e umanistiche.

Asimmetrie: la voce dei ricercatori.

Asimmetrie è la rivista dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) che rappresenta l’impegno dell’istituto nella diffusione della cultura scientifica. Una rivista di informazione e divulgazione, piena di curiosità e approfondimenti sulla fisica delle particelle, nata nel 2007 nella veste grafica che la contraddistingue a tutt’oggi. Ogni numero di Asimmetrie è una monografia che approfondisce vari aspetti della ricerca in cui è impegnato l’istituto. La maggior parte degli articoli sono scritti dagli scienziati stessi, direttamente coinvolti nelle ricerche di punta. La rivista esce con cadenza semestrale, ad aprile e a ottobre di ogni anno ed è indirizzata a non-specialisti, con una particolare attenzione agli studenti delle scuole superiori e ai loro docenti, che vi possono trovare infografiche e immagini utili anche alla didattica. Con una tiratura di 17.000 copie, la rivista cartacea viene inviata gratuitamente a tutti gli interessati che compilano il modulo di richiesta di abbonamento sul sito.

Global Science: un viaggio nella scienza.

È la prima rivista cartacea free press in Italia interamente dedicata al mondo della scienza, con uno sguardo privilegiato verso l’universo. Frutto della collaborazione tra il giornale online Globalist.it e l’Agenzia Spaziale Italiana, si è proposta inizialmente come rivista dedicata al pubblico dei vari Festival della Scienza che si svolgono durante l’anno sul territorio italiano, raggiungendo rapidamente una maturità grafica e di contenuto che l’ha resa una rivista trimestrale. Alla rivista cartacea si è affiancato il giornale online, Global Science, testata registrata della quale la versione stampata è diventata il supplemento. Il giornale online comprende – oltre a news giornaliere dedicate a tutto ciò che riguarda il cosmo, l’infinitamente piccolo, l’infinitamente grande e lo spazio più in generale – una parte video, prodotta giornalmente dalla redazione di Asitv.it, la web TV dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il progetto editoriale si vuole espandere sia come distribuzione (attualmente ne vengono distribuite circa 4000 copie a numero sugli eventi prossimi alla sua pubblicazione) che per prodotti: a breve nascerà Radio Global Science, RGS, prodotti preconfezionati da distribuire gratuitamente alle piccole radio locali. È inoltre prevista la creazione di una piattaforma web per video dove aggregare le diverse produzioni del gruppo Globalist con quelle prodotte e realizzate da ASI. A garanzia del prodotto e dei suoi contenuti l’editore, l’Agenzia Spaziale Italiana