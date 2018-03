Visite guidate esclusive a Euroflora: un percorso affascinante e immerso nella natura

Sono aperte le prenotazioni per le visite guidate di Genova Experience a Euroflora, che porteranno i visitatori lungo un percorso affascinante e immerso nella natura, tra maestosi alberi secolari e inebrianti fragranze floreali. Un vero viaggio di scoperta che svelerà tanti segreti e curiosità nascosti all’ombra di un pino d’Aleppo o celati in un semplice bocciolo di rosa.

Dal Brasile alla Cina, dal Giappone al Cile, passando dall’America Centrale, un’esperienza unica dal sapore salmastro, esotico, tropicale e inondato di sole.

Tante emozioni a Genova, solo con Euroflora.

Quattro appuntamenti al giorno per conoscere tutti i segreti della manifestazione

Le visite di Genova Experience, previste in italiano, inglese e francese, sono le uniche autorizzate nell’ambito dell’evento e sono programmate per tutti i giorni dal 21 aprile al 6 maggio per ben quattro appuntamenti al giorno, al mattino e al pomeriggio, nei seguenti orari: 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30.

Il ritrovo per la partenza sarà all’ingresso principale dei Parchi di Nervi, via Eros da Ros. Da qui, le guide naturalistiche autorizzate dalla Regione Liguria di Genova Experience accompagneranno i visitatori attraverso i Parchi e le scenografie di Euroflora, per un viaggio interessante e meraviglioso di circa 1h e 30 minuti.

Il costo intero delle visita è di 10 euro, 8,50 per possessori di coupon o convenzioni o partecipanti in gruppi di almeno 20 persone.

Il 21 aprile è previsto inoltre un tour fotografico attraverso i Parchi e il 22 la visita speciale in genovese, entrambe alle 15.30.