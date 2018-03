Viaggi & Turismo, Eurowings alla conquista dei Caraibi: spiagge da sogno a partire da € 199,99 a tratta

Ne avete abbastanza di pioggia e neve? Eurowings ha una delle più ricche offerte di voli diretti a lungo raggio dalla Germania verso i Caraibi e offre 16 nuove destinazioni a partire da € 199,99 a tratta. La compagnia tedesca conta su una crescita consistente di passeggeri da entrambe le sue basi a lungo raggio e ha ampliato la propria offerta di conseguenza. Eurowings, sussidiaria di Lufthansa, prevede di trasportare entro l’inverno sui suoi voli a lungo raggio circa 40.000 passeggeri al mese dimostrando così non solo di essere diventata la terza compagnia low-cost in Europa, ma di essere anche uno dei maggiori player nel lungo raggio dall’Europa.

Oliver Wagner, CCO di Eurowings ha così commentato “Diventeremo la porta d’ingresso alle più belle spiagge dei Caraibi per il Nord Reno-Westfalia e la Baviera, a prezzi particolarmente convenienti.” Voli diretti a meno di 200 euro: mai prima d’ora così veloci, confortevoli e convenienti.

Nuovi voli da Monaco per Punta Cana e La Romana nella Repubblica Dominicana, L’Avana e Varadero a Cuba, Montego Bay in Jamaica, Bridgetown a Barbados: Cancun in Messico si aggiungerà alle mete del Centro America. Nuovi voli da Düsseldorf per Puerto Plata, Punta Cana, La Romana e Samana nella Repubblica Dominicana, L’Avana e Varadero a Cuba, Montego Bay in Jamaica, Bridgetown a Barbados. Anche da Düsseldorf sarà possibile volare a Cancun in Messico. I voli diretti intercontinentali sono sostenuti da una ricca offerta di voli in feederaggio da molti aeroporti in Germania, Austria e nel resto dell’Europa.

Per milioni di tedeschi e austriaci i Caraibi sono la meta da sogno per eccellenza: grazie ai voli a prezzi convenienti sempre più persone possono ora permettersi questo sogno. Da anni questa destinazione registra una crescita a due cifre dalle regioni di lingua tedesca e anche l’ITB, la più grande fiera dedicata al turismo, ha dimostrato che i Caraibi sono sempre una meta che fa tendenza. Eurowings si è messa al servizio di questa tendenza traportando già da ora, numerosi passeggeri verso bianche spiagge assolate. La compagnia conta su un’ulteriore crescita, rapida e di lunga durata, della propria offerta e punta per il 2018 ad un volume d’affari di circa cinque miliardi di euro e oltre 40 milioni di passeggeri.

Tutti i voli sono prenotabili in internet sul sito Eurowings o tramite l’app di Eurowings. Sulla homepage del sito si possono trovare anche le convenienti offerte di Eurowings Holidays prenotabili con i voli di Eurowings.