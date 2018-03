A Exposanità 2018 Ascom presenta in anteprima italiana la Ascom Healthcare Platform

Una piattaforma unica per connettere i flussi di informazioni che corrono tra le corsie delle strutture sanitarie e renderli disponibili al team di assistenza clinica in maniera tempestiva e efficiente. E’ questa la Ascom Healthcare Platform presentata in anteprima a Exposanità 2018.

Le attuali strutture sanitarie affrontano realtà complesse, dove l’aumento di fonti e volumi di dati rende più difficile trovare rapidamente le informazioni sui pazienti e condividerle in modo efficiente tra i team di assistenza. I flussi di comunicazione spesso non sono fluidi e vi è una grande difficoltà nell’integrazione razionale ed efficace con dispositivi e sistemi informativi esistenti per creare un quadro clinico tempestivo e accessibile.

La Ascom Healthcare Platform, integrando, orchestrando ed estendendo la portata delle informazioni cliniche, colma in modo efficiente le lacune di informazioni digitali tra dispositivi, sistemi ospedalieri e operatori. La piattaforma trasforma informazioni frammentate in dati che aiutano i medici a rispondere, coordinare e gestire meglio le esigenze di cura del paziente. La piattaforma permette, infatti, di assegnare le priorità e di indirizzare gli avvisi e le richieste pertinenti ai medici, in modo affidabile e senza interruzioni, per contribuire a garantire che i pazienti ricevano risposte tempestive.

“Riteniamo che presentare in anteprima italiana a Exposanità la piattaforma sanitaria Ascom rappresenti l’opportunità di mostrare ai nostri clienti la capacità di Ascom di dare una risposta completa ed efficiente alle molteplici esigenze e necessità delle moderne strutture sanitarie in termini di ottimizzazione dei flussi di comunicazione e risposta ai bisogni dei pazienti” dichiara Francesco Deventi, Direttore Vendite Italia e Mkt di Ascom UMS.

Progettata come soluzione modulare, la piattaforma si adatta a differenti ambienti clinici. Ad esempio, a livello del percorso chirurgico – un percorso molto complesso e in cui è coinvolto un gran numero di figure professionali diverse – l’adozione del software modulare Digistat, una delle soluzioni chiave dell’AHP ha contribuito in molte strutture sanitarie italiane a una migliore organizzazione ed efficienza dei flussi operativi, un significativo snellimento delle procedure e un miglioramento della tracciabilità del paziente chirurgico attraverso le fasi principali di intervento (pianificazione degli interventi, gestione preoperatoria del paziente, gestione intraoperatoria, post- fase di intervento e gestione dei materiali della farmacia del blocco operativo).

Tutto ciò ovviamente si riflette anche in una maggiore sicurezza per il paziente grazie al costante monitoraggio del suo percorso all’interno della struttura, alla registrazione di tutte le procedure e trattamenti effettuati, alla disponibilità immediata di tutti i parametri vitali e alla segnalazione in tempo quasi reale di eventuali criticità problemi e / o emergenze. Digistat consente, inoltre, anche l’archiviazione dei dati dei pazienti in un repository della struttura sanitaria contribuendo, nel tempo, a far scomparire gli archivi cartacei e rendendoli immediatamente accessibili dai reparti Salute e Assistenza.

“Poiché le sfide relative ai dati clinici sono enormi e complesse, abbiamo deciso di riunire tecnologie e soluzioni per ottimizzare il flusso di lavoro clinico con una soluzione potente ma flessibile. Questa piattaforma permette di rafforzare ancora di più nostra leadership di mercato nei flussi di lavoro mobili colmando le lacune esistenti e dando valore alle informazioni cliniche digitali rendendoli fruibili ai team di cura, quando e dove ne hanno più bisogno” afferma Holger Cordes, CEO di Ascom.

La Ascom Healthcare Platform comprende soluzioni quali: i software Digistat e Unite per la gestioni di dati ed allarmi in ambienti critici, l’innovativa soluzione di chiamata infermiere Telligence e un’ampio range di app per migliorare i flussi di lavoro in mobilità oltre ad un device, il Myco, espressamente concepito come “smartphone della salute” in grado di funzionare quale vera e propria “centrale di controllo” in movimento delle molteplici funzionalità dell’Ascom Healthcare Platform.