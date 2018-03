Farmaci: AIFA promuove i biosimilari, intercambiabili con gli “originator”

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha presentato oggi a Roma il suo secondo position paper sui biosimilari: secondo l’Aifa biosimilare e originator sono pienamente intercambiabili, e quindi copie “simili ma non uguali” dei farmaci biologici e i loro “originator” si possono utilizzare allo stesso modo, posto che a scegliere sia sempre il medico curante.

Secondo Aifa i biosimilari costituiscono un’opzione terapeutica il cui rapporto rischio-beneficio è il medesimo di quello dei corrispondenti originatori di riferimento, e secondo l’ente, ciò vale non solo per i pazienti naive (che iniziano cioè una terapia per la prima volta), ma anche per quelli già in cura, nei quali l’opportunità di sostituzione resta affidata al giudizio clinico.