Farmaci, USA: 515mila morti per abuso tra il 2006 e il 2015

Negli Stati Uniti le morti legate all’abuso di farmaci sono diventate un importante problema di salute pubblica: in particolare, tra il 2006 e il 2015 si sono registrati oltre 515.000 decessi per overdose o altre cause correlate a medicinali. Il dato è emerso dal primo studio nazionale sulle differenze a livello di contea pubblicato sull’American Journal of Preventive Medicine.

Analizzando i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, dell’Ufficio del censimento degli Stati Uniti, del dipartimento di Ricerca economica dell’agricoltura, dell’Agenzia per la ricerca e la qualità sanitaria e del Centro regionale del nord-est per lo Sviluppo rurale, si è scoperto quali sono le aree a maggior rischio: sono stati rilevati alti tassi di mortalità soprattutto nella zona degli Appalachi, in Oklahoma, nel sudovest e nella California settentrionale; bassi tassi di mortalità si registrano invece in alcune parti del nordest, nella zona meridionale “Black Belt”, in Texas e nelle Grandi Pianure.

E’ emerso che i tassi medi di mortalità risultano più alti nelle contee con maggiori difficoltà economiche e familiari e nelle aree che dipendono economicamente dal settore minerario.