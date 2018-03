Festa del papà 2018: ecco i principali festeggiamenti nel mondo

Il giorno speciale della Festa del papà è ricco di festeggiamenti, sparsi per le diverse zone del globo. Nel mondo arabo si festeggia il 21 giugno, primo giorno d’estate; in Argentiva la tera domenica di giugno, nonostante vari tentativi di spostare la ricorrenza al 24 agosto per commemorare il giorno in cui il Padre della Nazione, Josè de San Martin, ebbe il primo figlio. In Austria si festeggia la prima domenica di settembre e non è festivo; in Canada la terza domenica di giugno così come a Hong Kong, in India e in Irlanda, in Giappone ed in Malesia. In Danimarca si festeggia il 5 giugno, in coincidenza con la Giornata della Costituzione ed è un giorno festivo; in Germania nel Giorno dell’Ascensione, un giovedì variabile tra il 30 aprile ed il 3 giugno… una festa federale chiamata, a livello regionale, Giorno degli uomini o giorno dei gentiluomini, festeggiata a tavola tra pinte di birra e buona cucina locale.In Iran ricorre il 13 di Rajab (il compleanno del primo Imam dell’Islam, Alì); nelle Seychelles il 16di giugno, in Nuova Zelanda la prima domenica di settembre.

Ed ancora, in Portogallo il 19 marzo (non festivo), così come in Spagna, il cosiddetto El Dia del Padre, con banche e negozi nella maggior parte dei casi chiusi. In Romania si festeggia la seconda domenica di maggio; in Inghilterra la terza domenica di giugno, così come a Singapore, mentre in Polonia il 23 giugno. In Thailandia è collegata al compleanno del re; in Cina l’8 agosto, in Russia il 2 febbraio, quando si celebra la festa dei difensori della patria, sottolineando l’aspetto civile e politico del capofamiglia. In Australia, nella regione di Victoria, si osserva una sentita usanza: in ben 32 comuni, i padri concorrono ogni anno per vincere il titolo di Padre della comunità locale.