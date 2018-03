Festa del papà 2018: evoluzione della figura paterna nella storia

In occasione della Festa del papà è sempre bello ripercorrere, a grandi linee, l’evoluzione della figura paterna nella storia dato che, proprio essa, assume, in tutti i secoli, una precisa connotazione storica, etica, sociale e familiare, dato che la “condotta del buon padre di famiglia” è spesso citata nei manuali dei processi civili e penali e in ambito amministrativo e che, sotto un aspetto religioso, nel quarto comandamento si dice: “Onora il padre e la madre”. Ripercorriamone le principali tappe storiche, partendo proprio dall’Antica Roma quando il pater familias era autoritario, rappresentando per i figli il principale esempio cui rifarsi nel corso della loro esistenza… insomma, il più autorevole modello per diventare un buon erede e un buon cittadino. E’ nel 700, un secolo di grandi rivoluzioni, che la figura paterna, specie nella sua autorità, comincia a vacillare in favore di quella materna mentre durante l’800 si cerca di riportare il rapporto padri/figli alla rigorosa compostezza “vecchia maniera”.

Il padre è continuato, a grandi linee, ad essere sul piedistallo per un bel po di anni sino ad oggi, epoca in cui si parla di padri marsupiali, padri mammi, il cui coinvolgimento nella realtà del bambino inizia ancora prima della sua nascita con la partecipazione, insieme alla moglie, ai corsi preparto. Parliamo di padri affettivi, empatici, ma anche di padri deboli che non dicono mai di no, attendendo i no della madre per poterli contraddire e mettersi sempre dalla parte dei figli, facendoseli alleati.

Ma esistono anche padri gelosi, che vivono i figli come una minaccia alla propria giovinezza e libertà; padri oblativi o offerrenti che aiutano la moglie nella gestione del menage quotidiano, ritagliando tempo per il proprio rapporto con i figli; padri rivendicativi, che, appunto, rivendicano per sé diritti di libertà e privacy domeestica, affermando la centralità e la priorità della loro dimensione professionale rispetto a quella della donna.