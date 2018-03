Festa del papà 2018: le idee regalo più gettonate di sempre

Siete alla ricerca di un regalo per la Festa del papà? Di idee ce ne sono tantissime, adatte ad accontentare il papà sportivo, così come il classico ed il modaiolo.Tra le più gettonate: orologi, compsgni fedeli di ogni momento e attività giornaliera, i classici ma intramontabili braccialetti in metallo ed i portafogli, così come occhiali da sole, cover personalizzate con la foto dei propri bambini, un borsone in pelle per il papà sempre in viaggio. Ed ancora: un jeans, una cravatta, un giubbino, un paio di comode scarpe da ginnastica, un grembiule per i papà amanti della cucina, con magari su scritto “supereroe” o una tazza mug con su scritto “Super dad”. Se ama l’adrenalina, potreste regalargli un giro in Ferrari su pista, un’esperienza di volo su un aeroplano oppure un volo in parapendio; così come molto apprezzati sono i corsi da sommelier e sulle tecniche fotografiche.

Per i più poltroni, un cofanetto DVD o Blu-ray delle sue serie tv preferite, per gli sportivi un braccialetto per monitorare l’attività fisica. In alternativa, optate per una simpatica chiavetta USB, gadget sempre gradito, un regola barba, il portachiavi, un classicone sempre gradito. E per i bimbi ancora in pancia? Lì è la moglie a poter stupire anche il marito più freddino con una tutina da neonato con su scritto “ti voglio bene papà”!