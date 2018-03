Festa del papà: ecco il colorato doodle che Google dedica alla figura paterna

Oggi, 19 marzo, è la Festa del papà 2018: Google ha voluto celebrare la figura paterna con un semplice ma colorato doodle disponibile in Bolivia, Honduras, Italia, Portogallo e Spagna.

La Festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo la cui data di festeggiamento è infatti variabile da Paese e Paese. Le date più comuni sono due: nei Paesi di tradizione religiosa cattolica (es. Italia, Spagna, Portogallo) si celebra il 19 marzo, giorno associato dalla Chiesa a San Giuseppe, padre putativo di Gesù mentre in molti altri Paesi la ricorrenza è fissata per la terza domenica di giugno.

La Festa del papà è, senza ombra di dubbio, una delle feste più amate sia dai padri, che per un giorno sono al centro dell’attenzione dei loro figli, che per i bambini, i quali hanno un giorno ufficiale in cui dimostrare affetto ai propri papà nei modi più disparati e fantasiosi.

